İhale 25 Ağustos’ta

Büyükşehir yasası öncesinde dönemin Mahmutlar Belediyesi tarafından ihale edilen AVM inşaatı belirli bir seviye geldikten sonra AVM yapılan parselde tapulu hisseleri olan vatandaşın itirazı sonucu sürüncemeye giren sürecin çözüme kavuşması ile yeniden ihaleye çıkılacaktı.

İnşaat alanındaki diğer hissedarların konuyu mahkemeye intikal ettirmesi ve ruhsatın yetersiz olmasından dolayı Alanya Belediyesi tarafından daha önce inşaatı durdurulan ancak Nisan ayı meclisinde onaylanan Mahmutlar AVM'si için ihale düzenleniyor.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Basın İlan Kurumu'nun İlan Portalı, www.ilan.gov.tr adresinde yer alan ilana göre, Mülkiyeti Alanya Belediye Başkanlığına ait, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 887 Ada 1 Parselde kayıtlı, imar planında blok nizam olan, 4.833,88 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz üzerinde İŞ MERKEZİ İNŞA EDİLMESİ VE ONBEŞ (15) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ, iş merkezinden ihale sonucu kesinleşen bedel üzerinden üst kullanım bedeli alınması, işletme süresi sonunda taşınmaz üzerindeki bütün yapı ve tesisler sağlam ve işler vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye teslim edilmek üzere taşınmaz üzerine yüklenici lehine sözleşme tarihinden itibaren 15(onbeş) süre ile Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULU ve kira bedeli artırımı yapılması suretiyle ihale edilecek İhale ve teklif açma tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi.