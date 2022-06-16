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İbrahim Kalın ve Bakan Özer Alanya’ya Geliyor
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 22 Haziran Çarşamba günü Alanya’ya geliyor.
GÜNDEM 16.06.2022, 14:21 Zeynep Oktay
Alanya Lisesi mezunu olan İbrahim Kalın’ın Milli Eğitim Bakanı ile mezun olduğu okulu ziyaret edeceği belirtildi. Alanya’da bir dizi programlarada katılacak olan Kalın ve bakan Özer’in aynı gün ilçeden ayrılacağı öğrenildi.
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