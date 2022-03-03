Hüseyin Girenes Lisesi İlklere İmza Atmaya Devam Ediyor

Alanya genelinde yapılan ALBAP deneme sınavları sonucunda başarılı olmuş 30 öğrenci tespit edildi. Okul Müdürü Şen Nur Aykut, Rehber Öğretmenleri Duygu Moral ve Hüseyin Celal Ergin tarafından öğrencilerin ismine özel hazırlanan davetiyeler bizzat okullarında kendilerine takdim edildi ve bu öğrenciler bir günlüğüne okula çağrıldı.

02/03/2022 tarihinde Hüseyin Girenes Fen Lisesine aileleri tarafından bırakılan öğrenciler, güne Fen Lisesi öğrencisi olarak başladı. Etkinliklere kahvaltı ve tanışma oyunlarıyla başlayan öğrenciler, Biyoloji laboratuvarında Beyin İncelemesi, Matematik dersinde Oyunla İspat, Almanca dersinde Selamlaşma ve Kendini Tanıtma Becerileri, Edebiyat dersinde ve Kütüphane ortamında Edebiyat Her Yerde Yarışması ve İngilizce dersinde ise dil becerilerini geliştirecekleri Tanışma Oyunu ile devam ettiler. Öğrencilerimiz okulun pansiyonuna ait olan yemekhanede okul öğretmenleri ile birlikte yemek yerken öğretmenlerle sohbet etme ve merak ettiklerini sorma fırsatı elde ettiler.

Öğle yemeğinden sonra programa devam eden öğrenciler Kimya laboratuvarında Ateş Ruhundan Yanmaya deneyini, Fizik dersinde YKS’de Çıkmış Ve Çıkabilecek Soruların Deneylerle Yorumlanmasını, okulun Müzik sınıfında orkestra öğrencilerinin hazırlamış olduğu Müzik Dinletisine katıldılar. Okulun teknoloji laboratuvarında 3 Boyutlu Yazıcı kullanımını inceleyen öğrenciler, teknoloji deneyimine Dron uçurarak şahit oldular. Okulun kapalı spor salonunda hazırlanan Spor Müsabakasına katılarak günün mental yorgunluğunu eğlenerek attılar.

Öğrenciler, etkinlikler sonunda HGFL Akademi Katılım Belgelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın elinden aldılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ilçemize örnek olacak projeyi gerçekleştiren okul yönetimine ve öğretmenlerine teşekkürlerini sundu. Bu gibi projelerin ilçemizdeki ortaokulların motivasyonlarını arttırdığını ve eğitime olumlu katkılar sağladığını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz “İlçemizin göz bebeği olan Hüseyin Girenes Fen Lisesinden böyle bir projenin çıkmasını anlamlı buluyorum.

Fen Lisesi olarak Lokomotif görevini layıkıyla yerine getirdikleri için öğretmenlere ve idarecilere tekrardan teşekkür ediyorum.”dedi. Günün sonunda yapılan törene Ortaokul Müdürleri ve Öğrencilerin velileri de eşlik ettiler.

Okul Müdürü Şen Nur Aykut “HGFL Akademi Projesi ile ilçemizdeki başarılı öğrencilerin Fen Lisesi deneyimini önceden yaşamasını istedik. Bu projemiz ile öğrencilere sınav motivasyonu konusunda katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çocukların hedefi olan okulda nasıl bir eğitim verildiğini görmesi, çalışma azimlerini de arttıracaktır.” dedi. İkinci dönem yapılacak ALBAP sonuçlarına göre projenin devam edeceğini ve katılım sağlayamayan diğer öğrencilerede bir günlük Fen Lisesi deneyimi yaşatacaklarını söyledi.