Hüseyin Baraner’den Şok İstifa!

Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kurucusu olduğum Memleket Partisi’nden istifa ediyorum. Memleketin kaybedecek bir günü dahi kalmadı. Halkımızın büyük çoğunluğu perişan durumda. Güçlü ve tutarlı muhalefet şart. Muhalefet partilerinin kurduğu ittifak tüm yurtseverler tarafından desteklenmelidir" dedi.

Baraner, bu twitinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi de etiketledi.