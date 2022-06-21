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Hüseyin Baraner’den Şok İstifa!
Hüseyin Baraner "Memleketin kaybedecek bir günü dahi kalmadı" diyerek Memleket Partisi'nden istifa etti.
GÜNDEM 21.06.2022, 20:07 Zeynep Oktay
Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kurucusu olduğum Memleket Partisi’nden istifa ediyorum. Memleketin kaybedecek bir günü dahi kalmadı. Halkımızın büyük çoğunluğu perişan durumda. Güçlü ve tutarlı muhalefet şart. Muhalefet partilerinin kurduğu ittifak tüm yurtseverler tarafından desteklenmelidir" dedi.
Baraner, bu twitinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi de etiketledi.
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