HOTED Seminerlere Başladı

14 Kasım 2021’de genel kurulunu gerçekleştiren HOTED, iki yıl aradan sonra gerçekleştirdiği 155’inci seminer büyük ilgi gördü. HOTED camiasının, emekçilerin ve NİLCO yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, maliyeti etkileyen faktörler ve maliyetin düşürülmesi konusu ele alındı.



‘’SAYISIZ ÇALIŞMALARA İMZA ATIP ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA FAZLASIYLA YAPIYORUZ’’



HOTED Onursal Başkanı Başdanışmanı Hakan Halit Yeni seminerde kısa bir konuşma yaparak şöyle dedi.’’Kuruluşumuz, 2006 yılından bu yana camiamızın çıtasının yükseltilmesine yönelik Housekeepıng Olimpiyatları, entegre fabrikalara eğitim organizasyonları, kat şefliği kursları, Housekeepıng istihdam projeleri ve eğitim seminerleri gibi sayısız çalışmalara imza attı. Bunun yanı sıra her biri ayrı başlıklar altında 154 eğitim semineri gerçekleştirdik. Ülkemiz ve bölgemiz turizminin geleceği adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Bugün burada gördüğüm tablo yıllardan bu yana, turizm ve Housekeepıng camiası adına uğraşlarımızın, mücadelelerimizin, çabalarımızın boşa gitmediğini gösteriyor. Camiamızın değerli mensupları başta olmak üzere, bizlerden, emekçilerden desteğini esirgemeyen çözüm ortaklarımız başta olmak üzere, emekçinin sesine ses olan değerli medya kuruluşlarımıza ve tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.



‘’İŞVERENLERE VE EMEKÇİLERE SESLENİYORUM ‘’



Yeni konuşmasına şöyle devam etti ’’İki yıldan bu yana yani pandemi süresince, kalifiye personel konusunda sektör hızla kan kaybetmeye devam ediyor. İşverenlere buradan sesleniyorum. Kadrolarınızı şimdiden kurun. Kayıpları telafi etme konusunda geç kalmadan çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Aksi halde 2022 sezonunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Bu konuda saygıdeğer işletmecilerimize çok iş düşüyor. Geçmişte yapılan hataların yapılmaması, yani Nisan Mayıs aylarını beklemeden kadroların kurulması kayıplara yönelik ciddi çalışmalar yapılması büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda emekçilerimize de sesleniyorum. Sizlere sahip çıkan, mümkün olduğunca erken çağırıp, geç bırakan işletmelerinize sahip çıkın, Son dakikaya kadar bekleyip üç kuruş fazla vererek, hazıra konan, eleman çalmaya çalışan tesislerin sizleri kandırmasına izin vermeyin. Emekçiye ve turizme en çok zarar onlar veriyor. Size sahip çıkan işletmelerinize sizlerde sahip çıkın. ’’dedi.



TOPUZEL, TEŞEKKÜR ETTİ



Dernek başkanı Sevgi Topuzel ise ’’ Öncelikle derneğimizin buralara gelmesinde büyük katkıları olan Sayın Onursal Başkan ve Başdanışmanımız Hakan Halit Yeni başta olmak üzere, geçmiş dönem başkanlarımıza, eğitim, denetleme ve proje kurullarımıza, değerli meslektaşlarımıza ve bugün burada bizlere desteğini esirgemeyen NİLCO yönetimine ve Sultan Sipahi Resort Otel yönetimine tüm camiamız adına teşekkürü bir borç biliriz. 18-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Anfaş Otel Ekipmanlar Fuar etkinliğimizle birlikte, mesleğimiz ve turizm adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.



NİLCO VE SULTAN SİPAHİ YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR EDİLDİ



Konuşmaların ardından Uygar Selvi’nin sunumuyla maliyeti etkileyen faktörler ve maliyetin düşürmesi konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer sonrasında ise destek ve katkılarından dolayı NİLCO Akdeniz bölge müdürü Uygar Selvi, satış sorumlusu Talha Yücen, Sultan Sipahi Resort Otel Yön. Krl. Üyesi Adnan Sipahioğlu ve Hk müdürü Hasne Yavuz’ a Hoted camiası adına teşekkür edilip, çiçek takdim edildi.