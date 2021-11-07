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HobiFest 2021 renkli etkinliklerle sona erdi

HobiFest 2021, muhteşem etkinliklerle sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de iki gün boyunca on binlerce Antalyalı tarafından ziyaret edilen HobiFest 2021’de düzenlenen etkinliklere katıldı. Başkan Böcek festivalin son gününde off-road heyecanı yaşadı.

GÜNDEM 07.11.2021, 21:11 Meliha Yılmaz
HobiFest 2021 renkli etkinliklerle sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali HobiFest 2021 hafta sonu Antalyalıların akınına uğradı. 70’e yakın kulübün katıldığı festivalde her yaştan Antalyalı ilgilendiği hobileri yakından tanıma ve bilgi alma şansı buldu. Halkın da katılımıyla düzenlenen onlarca etkinlik ise festivale ayrı bir heyecan kattı.

BAŞKAN BÖCEK DİREKSİYONA GEÇTİ

İki gün süren HobiFest’te Antalyalılarla birlikte olan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festival heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşadı. Başkan Böcek, festival alanında kurulan hobi ve etkinlik stantlarını tek tek gezerek bilgi aldı. Başkan Böcek, festivalin son gününde etkinlik alanında off-road aracının direksiyonuna geçerek özel hazırlanan parkurda sürüş heyecanı yaşadı.

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERDİ

Hobi Fest'e katılım sağlayan stantları tek tek gezen Başkan Böcek, teşekkür plaketlerini verdi. Başkan Böcek, “HobiFest 2021’e katılan bütün kulüplere, burada bulunan izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için de çok heyecanlıydı. Ben de off-road yaptım. Gelecek sene çok daha güzel ve renkli bir HobiFest’te buluşmak dileğiyle herkese teşekkür ediyorum” dedi.

RENKLİ HAFTA SONU

Hobi Fest 2021 iki gün boyunca birbirinden renkli ve farklı etkinlikleri Antalyalılarla buluşturdu. Off-road özel seyirci etabı, nostaljik otomobil ve motosiklet sergisi, satranç ve mangala turnuvası, motosiklet ve bisiklet sürüş eğitimleri, drift yarışı, drone yarış ve eğitimleri, paramotor ve mikrolight uçuş gösterileri büyük ilgi gördü.

70’E YAKIN KULÜP KATILDI

HobiFest 2021’e Türk Hava Kurumu, motosiklet ve bisiklet kulüpleri, doğa sporları dernekleri, Antalya Klasik Araçlar Kulübü, kamp ve karavan Dernekleri, Drone Sporları Kulübü, çeşitli fotoğraf kulüpleri, Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Özel Çocuklar Lokomotif Band Ritim Grubu gibi birçok kurum, vakıf, dernek ve kulüp katılım gösterdi. Katılımcılar Cam Piramit içerisinde kurdukları stantlarda vatandaşlarla buluşarak etkinlikleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. HobiFest 2021, birbirinden renkli konserler ve dans gösterilerine ev sahipliği yaptı.

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