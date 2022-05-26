Hisarcıklıoğlu Geliyor

TOBB Başkanı Alanya’da ilk olarak ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret edecek.

Hisarcıklıoğlu, sonrasında beraberinde Başkan Şahin ile birlikte ilk kez TOBB Başkanı olduğu 2001 yılında kendisini aday gösteren Konsey Üyeleri ile Alanya’da bir araya gelecek.

Hisarcıklıoğlu’nun buluşmadan sonra Ankara’ya dönmesi bekleniyor.