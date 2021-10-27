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Hisarcıklıoğlu Alanya’ya hayran kaldı
Geçtiğimiz günlerde Alanya’ya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alanya Kalesi ve Tersane’ye hayran kaldı. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e taziye ziyaretinde bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; akşam üstü küçük bir Alanya turu yaptı.
GÜNDEM 27.10.2021, 13:01 Meliha Yılmaz
Kızılkule, Tersane ve Alanya Kalesi’ni izleyen Hisarcıklıoğlu, Başkan Şahin’e Alanya’yı çok beğendiğini ve hayran kaldığını söyledi
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