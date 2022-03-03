'Herkesi Kucaklayacağım'

Üyeleri kaynaştırma etkinliklerinde buluşturmaya devam eden Özkan, son olarak seçimde rakibi Doğan Bacak'ın yanında yer alan Konaklı Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı Adem Şanlı, yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Özkan "Biz seçimi unuttuk. Artık üyelerimize hizmet etme dönemindeyiz. Geçmişte kim kimi desteklemiş ise o orada kaldı. Bana oy veren üye ile vermeyen üyeyi ayırt etmeyeceğimi söylemiştim. Seçim bitince bizim için de her şey biter. Üyeyi ayrıştırıp, kutuplaştırmayacak, tam aksine birleştirip, bütünleştireceğim. Ben odamdaki tüm üyelere aynı mesafedeyim. Herkese eşit ve adil hizmet sözü verdim, o sözümü tutuyorum ve tutacağım" dedi.