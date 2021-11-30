'Her Öğretmen Bir İlk Yardımcı" Projesi Alanya'da Tüm Hızıyla Sürüyor!
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde devam eden 'Her Öğretmen Bir İlk Yardımcı" projesi tüm hızıyla sürüyor.
GÜNDEM 30.11.2021, 21:35 Meliha Yılmaz
Proje kapsamında Barbaros Azakoğlu Ortaokulu öğrencileri, Alanya Gençlik Merkezi sporcuları ile birlikte Alanya Kalesi'ne yürüyüş gerçekleştirdiler. Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, "Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Projemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.
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|22
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|10
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|P
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|27
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|27
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|25
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|13
|20
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|20
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|13
|19
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|17
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|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
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|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
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|13
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|2. Man City
|13
|29
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|13
|28
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|23
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|13
|23
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|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
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|13
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|13
|18
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|13
|18
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|14
|16
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|13
|16
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|13
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|13
|14
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|13
|13
|18. Norwich City
|14
|10
|19. Burnley
|12
|9
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
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|20
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|15
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|16
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|15
|16
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|16
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|14
|14
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|14
|12
|17. Elche
|15
|12
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|15
|12
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|15
|10
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