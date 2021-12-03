Hayırseverden Yeni Kuran Kursu
Hayırsever İbrahim Başkaptan tarafından Alanya’ya kazandırılan İbrahim Başkaptan Kur’an Kursu eğitim öğretime başladı.
GÜNDEM 03.12.2021, 09:32 Zeynep Oktay
Çıplaklı Mahallesi’nde inşası tamamlanan ve son rötuşların yapıldığı Kur’an kursunda incelemelerde bulunan Alanya Müftüsü İhsan İlhan, hafızlık eğitimi gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere dini konularda sorular sorup, Kur’an-ı Kerim okutturdu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Müftü İlhan, öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu. İlhan, ayrıca Kur’an Kursu Yöneticisi Ahmet Güllü’den öğrencilerin genel durumları, kursa katılan öğrenci sayısı, uygulanan eğitim ve öğretim yöntemleri hakkında da bilgiler aldı.
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