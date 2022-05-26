Hayırsever Kore Gazisi 97 Yaşında Hayatını Kaybetti
Alanya’nın son Kore Gazilerinden Kazım Bulut, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 93 yaşında hayatını kaybetti.
Güllerpınarı Mahallesi’nden Muhittin, Umut ve Hayriye Bulut’un babaları, Ahmet Çolak, Kemal Sarıkadıoğlu kayınpederi, hayatta kalan son Kore Gazilerinden Kazım Bulut, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata gözlerini yuman Kore Gazisi Bulut’un cenazesi, öğle namazına müteakip Kazım Bulut Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı’na defnedilecek. Yeni Alanya Kore Gazisi Kazım Bulut’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
MÜFTÜLÜKTEN BAŞSAĞLIĞI
Hayırsever Kore Gazisi Kazım Bulut’un ardından Alanya Müftülüğü tarafından da başsağlığı mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda, “Kazım Bulut Camii, Hacı Gülser Bulut İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu, Hacı Gülser Bulut 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu ve Kazım Bulut Öğrenci Yurdunu yaptıran Alanyalı hayırsever Kazım Bulut 97 yaşında vefat etti. Alanya Müftülüğü olarak merhuma Allah’tan rahmet, geride kalan tüm yakınlarına sabr-ı cemil diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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