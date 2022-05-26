Hayırsever Alanya’ya Bir Okul Daha Kazandıracak

Vali Ersin Yazıcı ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, hayırseverler ile Alanya, Kumluca ve Manavgat’ta yapılacak olan okullar için protokol imzaladı. Vali Yazıcı ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy başkanlığında Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz ve hayırseverler Murat Hüdavendigar Günay, Hayri Avcı, Durdu Avcı, Hüseyin Babaoğlu, Müveddet Babaoğlu ve Mert Babaoğlu katıldı.

ALANYA’DA 20 DERSLİKLİ OKUL YAPTIRILACAK

Düzenlenen protokol töreninde, hayırsever Hayri Avcı ile Manavgat’ta yapılacak 8 derslikli “Safiye Kübra Avcı Anaokulu”, hayırsever Müveddet Babaoğlu ile Alanya’da yapılacak 20 derslikli “Müveddet Babaoğlu Ortaokulu” ve hayırsever Murat Hüdavendigar Günay ile Kumluca’da yapılacak olan 12 derslikli “Laika-Orhan Günay Anaokulu” için protokol imzalandı.

‘HAYIRSEVERLERİMİZ EĞİTİME DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR’

Antalya’nın her alanda öncü olduğu gibi hayırsever konusunda da öncü olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı, “Bugün Alanya, Manavgat ve Kumluca ilçelerimizde yapılacak okullar için hayırseverlerimizle protokol imzaladık. Hayırseverlerimiz şehrimize değer katmaya, eğitimimize destek vermeye devam ediyor. Her yönüyle öncü şehir olan Antalya’mız, hayırseverleri konusunda da öncü bir şehir. Hayırseveri bol bir şehir. Rabbim hayırseverlerimizin hayırlarını kabul etsin.

‘GENÇLERİMİZİ NE KADAR İYİ EĞİTİRSEK, GELECEĞİMİZDE O KADAR AYDINLIK OLUR’

Geleceğimiz olan gençlerin eğitiminin çok önemli olduğunu ve geleceğimizin eğitimle şekilleneceğine değinen Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Her şeyin merkezinde olan insanın eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple eğitim olmazsa olmazımız. Toplumları ayakta tutan ve onları geleceğe taşıyan hiç şüphesiz ki eğitimdir. Ülkemizde olduğu gibi ilimizin de en büyük sermayesi genç nüfusumuz ve öğrencilerimizdir. Çocuklarımıza ve gençlerimizi ne kadar iyi eğitirsek, o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz. O bakımdan biz bu eğitim yatırımlarını çok önemsiyoruz. Siz değerli hayırseverlerin eğitime yaptığı bu hayır, kapanmayan dua kapısıdır. Antalya’da göreve başladığımdan beri birçok protokol gerçekleştirdik.

Eğitime yapılan bu yatırımlar beni çok mutlu ediyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimine katkı sunacağına inandığım bu protokollerin artarak devam edeceğinden hiç şüphem yok. Çünkü Antalya hayırseveri en bol şehir. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” Okul Protokolü’nün imzalanmasının ardından Vali Yazıcı ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy hayırseverler ve protokol üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.