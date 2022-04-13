Hasan Tanrıseven’e Ödül

British Council tarafından, ülkelerinde fark yaratan başarılara imza atan kişilere verilen Mezun Ödülü’ne sosyal eylem alanında bu yıl Dr. Hasan Tanrıseven uygun görüldü. Sosyal Eylem ödülü, toplumda olumlu yönde sosyal değişimin oluşmasına ve insanların yaşamlarının iyileşmesine ciddi ölçüde katkı sağlayan kişilere veriliyor.

İNSANLARIN YAŞAMININ İYİLEŞMESİNE CİDDİ KATKI SAĞLADI

British Council’den yapılan açıklamada, Study UK Mezun Ödüllerinin, Birleşik Krallıktaki yükseköğrenim deneyimini, içinde yaşadığı toplumun, mesleklerinin ve ülkelerinin yararı için kullanan alanında öncü kişilere verildiği kaydedildi. Dünyada yüzün üzerinde ülkede faaliyet gösteren, Türkiye’de kamu kuruluşları ile de ortak çalışmalar gerçekleştiren saygın uluslararası eğitim kuruluşunca, Sosyal Eylem Ödülü Türkiye Birinciliğine Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven’in layık görüldüğü kaydedildi.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Mezun ödülleri, hem ülke çapında hem de dünya çapında veriliyor. Sosyal etki kategorisinde Türkiye birincisi olan Dr. Hasan Tanrıseven, Global Mezun Ödülü Finalisti oldu. Tanrıseven, Global Sosyal Eylem Ödülünde yedi kıtadan ödül alanlar arasında Türkiye’yi temsil edecek.

ALANYA, TİRE VE GİRESUN’DA ÇOK SAYIDA PROJEYE İMZA ATTI

İngiltere’de Lancaster Üniversitesinde bir yıl araştırma yaptıktan sonra Alanya Kaymakamlığına atanan Dr. Hasan Tanrıseven, Alanya’da turizm, yükseköğretim, tarım ve spor alanında başarılı çalışmalar yaptı. Alanya nüfusunun yüzde onunu oluşturan yerleşik yabancıların sorunları ile de yakından ilgilenen Tanrıseven, daha sonra atandığı Tire Kaymakamlığı ve Giresun Vali Yardımcılığı görevlerinde de insanların hayatlarını kolaylaştıran çok sayıda sosyal proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

ÖDÜLLÜ MÜLKİ AMİR

Dr. Hasan Tanrıseven daha önce de Diyarbakır’da görev yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca İnsan Hakları Ödülüne layık görülmüş, kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarından dolayı da Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından takdirname ile ödüllendirilmişti.