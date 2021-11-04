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Hancı ailesi yasta
Alanya'nın meşhur pastane zinciri Hancı'nın sahiplerinden Selami Hancı'yı kaybettik.
GÜNDEM 04.11.2021, 20:21 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya'nın ünlü pastane zinciri Hancı'nın sahiplerinden olan Selami Hancı, amansız hastalık sonucu 69 yaşında vefat etti. Aslen Rizeli olan ancak uzun yıllardır Alanya'da yaşayan ve çok sevilen bir isim olan Selami Hancı'nın vefatı, memleketi Rize ve Alanya'da çok büyük üzüntü yarattı. Selami Hancı, Alanya'nın tanınmış simalarından olan Hancı Gurme sahibi, CHP Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hancı'nın ağabeyi, Hancı Pastaneleri işletmecisi Erdal Hancı'nın da babasıydı. Merhum Hancı'nın cenazesinin yarın memleketi Rize'ye götürülüp Cumartesi günü öğle namazına müteakip defnedileceği öğrenildi.
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