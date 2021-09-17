Halk Masa Gazipaşa halkının yanında

Vatandaşlar tarafından Gazipaşa Belediyesi’ne ulaştırılan kullanmaya uygun ev eşyaları, Halk Masa birimi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuluyor. İlçe sakinleri, gündelik yaşamda kullanmadığı, ya da yenisi ile değiştirilen kullanıma uygun ve sağlam ev eşyalarını Gazipaşa Belediyesi Halk Masa birimine ulaştırıyor. Halk Masa’ya ulaştırılan ev eşyaları, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediliyor.

“Sizlerde eşyalarınızı halk masa birimine ulaştırabilirsiniz.”

Paylaşmanın kültürümüzde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Gazipaşa Belediyemizin bünyesinde kurulan Halk Masa birimince, vatandaşlarımızın bizlere ulaştırdığı kullanıma uygun ev eşyalarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Sizler de paylaşmak istediğiniz kullanılabilir ev eşyalarınızı, belediyemiz Halk Masa birimine ulaştırabilir, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı mutlu edebilirsiniz” dedi.

Eşyalarını Halk Masa birimine ulaştırmak isteyen vatandaşlar ile Halk Masa’dan eşya edecek vatandaşlar, 0242 572 10 13 – 120 numaralı telefonu arayabilir.