Hakkı Bulut Uçağı Kaçırmış, Konsere Çıkacak

İstanbul uçağını kaçıran Hakkı Bulut, karayolu ile Alanya’ya geldi. Dernek yetkilileri saat 12:30 itibariyle sanatçıyla buluştuklarını Tokar Yaylasına doğru yola çıktıklarını açıkladı. Hakkı Bulut’un geçikmelide olsa konsere çıkacağı belirtildi.