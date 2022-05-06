“Hafızlık İcazet Programı” Düzenlenecek

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da Konaklı Mahallesindeki ALKÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayacak, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapılacak, ayrıca slayt gösterisi, ilahi dinletisi, Hafızlık Taçlarının giydirilmesi, diploma ve hediye takdimi yapılacak.

Gerçekleştirilecek olan programa tüm Alanya halkını davet eden İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan:“ Alanya Müftülüğümüze bağlı Kur’an Kurslarında hafızlık eğitimini tamamlamış ve Diyanet İşleri Başkanlığımızca yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'ndan başarılı olan 40 öğrencimiz için düzenleyeceğimiz “Hafızlık İcazet Programı”mıza tüm Alanya halkını davet ediyorum.” Dedi.