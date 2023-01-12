GZP'de Uçuşlar İptal Edildi!

Edinilen bilgiye göre, Alanya'yı etkileyen kötü hava şartları Alanya GZP Havalimanı'nda uçuş iptallerine yol açtı. Alanya GZP'den İstanbul Havalimanı'na saat 10.15'te yapılması planlanan TK2593 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçuşu iptal edildi. Yine Alanya GZP'den İstanbul Havalimanı'na giden Pegasus Havayolları'na ait PC2061 sefer sayılı uçuş da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.