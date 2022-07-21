GZP Alanya’da Uçak Krizi!



Çok sayıda yolcuyu mağdur eden olay Gazipaşa Havalimanı’nda meydana geldi. Yaşadıklarını Yeni Alanya’ya anlatan mağdur yolculardan İklim Aktivisti Gülbahar Akça, “Uçağımız sabah saat 05.50’deydi. Biz ilk olarak uygun bir saatte uçağa alındık. Ardından bize havanın rüzgarlı olduğu belirtildi. Tamı tamına 1 saat boyunca uçakta bekletildik. Ardından pandemi nedeniyle yolcular tepki gösterince uçaktan indirildik” dedi.

‘BAŞKA BİR FİRMANIN UÇAĞI KALDIRILDI’

Hava muhalefeti nedenine uçuşun gerçekleştirilemediği açıklamasına inanmadıklarını belirten Akça açıklamasına şu şekilde devam etti: “Akabinde bizi bekleme salonuna aldılar. Bu sırada başka bir firmanın uçağı havalandı. Rüzgar nedeniyle uçamadığımız söylendi bize ama başka bir firmanın uçağı nasıl havalandı? Uçak personelinin belli bir uçuş süresi varmış ve onu tamamladıklarında uçamıyorlarmış. Saat 11.00 gibi ciddi bir tepki oluşunca bize dağılabileceğimizi, saat 14.30’da havalimanında olmamız gerektiği söylendi. Gidebilen gitti, gidemeyen saatlerdir burada bekledi. Saat 15.41 oldu ve biz uçağa yeni alınıyoruz. Henüz kapılar kapanmadı. Biz bilet iadesini istemeyelim diye uçağı sabahki saatinde kalkmış olarak göstermişler.”

‘HER FİRMANIN RÜZGAR LİMİTİ FARKLIDIR’

Konuyla ilgili Gazipaşa Havalimanı Yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Her uçak firmasının rüzgar limiti kendisine özeldir. Bu nedenle bir uçak kalkabilirken diğer uçak kalkamayabilir. Ayrıca her kabin ekibinin çalışma süresi farklıdır. Bu süre dolunca kabin ekibinin de değişmesi gerekir. Bu da bir havacılık kuralıdır” ifadeleri kullanıldı.