GZP Alanya’da İlk Sefer Heyecanı

GZP Alanya Havalimanı’na ilk kez sefer gerçekleştiren Kish Air, yaz ve kış sezonunda her hafta karşılıklı uçuş düzenleyecek. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül “Kish Air’in Tahran’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla birlikte dış hat trafiğimiz hızlı bir şekilde artmaya başladı ve bu yıl yeni havayolları da portföyümüze katıldı” dedi. 2021’de Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na 13 havayolu 10 ülkedeki 15 destinasyondan uçuş düzenledi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı bu yılın ilk yedi ayında 262 bin yolcuya hizmet verdi.