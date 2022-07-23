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Gözübüyük Mahallesi’nde Orman Yangını

Alanya Gözübüyük Mahallesi’nde başlayan orman yangınına ekipler ve havadan helikopterler müdahale ediyor.

GÜNDEM 23.07.2022, 15:14 Meliha Yılmaz
Gözübüyük Mahallesi’nde Orman Yangını

Alanya Gözübüyük Mahallesi’nde başlayan orman yangınına ekipler ve havadan helikopterler müdahale ediyor. Bugün öğleden sonra başlayan yangına ilk önce karadan ekipler müdahale etti. Helikopter destekli devam eden yangın kontrol altına alındı.

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