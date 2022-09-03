Gömeç Ziyaretlerini Sürdürüyor

Seçim çalışmalarına başladığı günden bu yana sahada hız kesmeden ziyarette bulunan Gömeç, son yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; ‘Oba göl esnaflarından değerli dost ve arkadaşlarım Ünal Çintaş ve Veysi Karakoyun’ u ziyaret ettik. Fikir alışverişinde bulunduk. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Güzel misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Büyüyerek devam ediyoruz. ’dedi.