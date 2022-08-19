Gömeç İstifa Etti…!

İşte Bilal Gömeç’in basın açıklaması; ‘Saygıdeğer Alanya Ticaret Odası Üyeleri Bildiğiniz üzere Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı gibi değerli bir vazife için yola çıkmış bulunmaktayım.

Alanya’mıza ve siz değerli üyelerimize her daim hizmet edebilmek fayda sağlayabilmek için farklı platformlarda vazifeler aldım. Şahsıma verilen her görevi en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalıştım.

Alanya’mıza ve siz kıymetli hemşerilerimize hizmet etmekte olduğum bu vazifelerimden biri olan AK Parti Alanya İlçe yönetim kurulu üyeliğinden ve başkan yardımcılığından 19/08/22 tarihi itibari ile istifa ediyorum.

Gerek İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine alınmamda ve gerekse de parti içerisinde bana verilen vazifelerde Şahsıma güvenen ve şahsımı yalnız bırakmayan İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma bana duydukları güven ve parti çalışmalarımda verdikleri destek için teşekkür ederim. Alanya Ticaret Odası siyaset üstü bir kurumdur bu çerçevede, tarafsız bir Başkan sıfatı ile siyasi görüşü ne olursa olsun Tüm üyelerimize ve halkımıza eşit ve aynı mesafede olacağımdan hiçbir üyemizin en ufak bir şüphesi olmasın.

Kıymetli kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

*Bilal Gömeç, Albimo Yönetim Kurulu Başkanı’