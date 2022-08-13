Gömeç İlk Projesini Açıkladı

‘’ALTSO ARTIK CEBİNİZDE!’’

Değerli üyelerimizin zamanını daha verimli kullanmalarını önemsiyoruz. Teknoloji’nin ve dijitalleşmenin hızla büyüdüğü Online Dünya’da bizlerde ALTSO’yu dijitale taşıyacağız.’’

Ticaret Odasın’da üyelerin Oda’ya gelmeden hemen hemen tüm evraklarına dijital uygulama ile erişimini sağlayarak, hem zamandan tasarruf ederek hem de nerede olursa olsun erişim sorunu yaşamadan kolayca ulaşım sağlamayı amaçlıyoruz’’ dedi.