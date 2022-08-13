Flaş HaberAlanya’da Şok İddia..!
Gömeç İlk Projesini Açıkladı
Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkan Adayı Bilal Gömeç sosyal medya hesaplarından yaptığı tanıtımla ilk projesini açıkladı. Kararlı ve emin adımlarla seçim çalışmalarına devam eden Başkan Adayı projesi hakkında şu ifadelere yer verdi: DijitALTSO
GÜNDEM 13.08.2022, 16:58 13.08.2022, 17:11 Mihriye Özkan
‘’ALTSO ARTIK CEBİNİZDE!’’
Değerli üyelerimizin zamanını daha verimli kullanmalarını önemsiyoruz. Teknoloji’nin ve dijitalleşmenin hızla büyüdüğü Online Dünya’da bizlerde ALTSO’yu dijitale taşıyacağız.’’
Ticaret Odasın’da üyelerin Oda’ya gelmeden hemen hemen tüm evraklarına dijital uygulama ile erişimini sağlayarak, hem zamandan tasarruf ederek hem de nerede olursa olsun erişim sorunu yaşamadan kolayca ulaşım sağlamayı amaçlıyoruz’’ dedi.
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parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
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|1. Trabzonspor
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|2. Başakşehir
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|3
|3. Alanyaspor
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|4. Adana Demirspor
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|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
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|7. Fenerbahçe
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|8. Ümraniye
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|9. Gaziantep FK
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|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
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|1
|12. Konyaspor
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|1
|13. Giresunspor
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|14. Antalyaspor
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|0
|15. Hatayspor
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|16. Kayserispor
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|17. Karagümrük
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|18. İstanbulspor
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|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
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|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Boluspor
|1
|1
|3. Manisa Futbol Kulübü
|1
|1
|4. Adanaspor
|0
|0
|5. Altınordu
|0
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|6. Bandırmaspor
|0
|0
|7. Bodrumspor
|0
|0
|8. Denizlispor
|0
|0
|9. Erzurumspor
|0
|0
|10. Eyüpspor
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Keçiörengücü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
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|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Leeds United
|2
|6
|4. Newcastle
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
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|3
|7. Chelsea
|1
|3
|8. Bournemouth
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|9. Aston Villa
|2
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|10. Fulham
|2
|2
|11. Brentford
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. Wolverhampton Wanderers
|2
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|14. Leicester City
|2
|1
|15. M. United
|1
|0
|16. Everton
|2
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Osasuna
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|3
|2. Almeria
|0
|0
|3. Athletic Bilbao
|0
|0
|4. Atletico Madrid
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|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cadiz
|0
|0
|7. Celta Vigo
|1
|1
|8. Elche
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|0
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Getafe
|0
|0
|11. Girona
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
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|20. Sevilla
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