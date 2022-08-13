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Gömeç İlk Projesini Açıkladı

Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkan Adayı Bilal Gömeç sosyal medya hesaplarından yaptığı tanıtımla ilk projesini açıkladı. Kararlı ve emin adımlarla seçim çalışmalarına devam eden Başkan Adayı projesi hakkında şu ifadelere yer verdi: DijitALTSO

GÜNDEM 13.08.2022, 16:58 13.08.2022, 17:11 Mihriye Özkan
Gömeç İlk Projesini Açıkladı

‘’ALTSO ARTIK CEBİNİZDE!’’

Değerli üyelerimizin zamanını daha verimli kullanmalarını önemsiyoruz. Teknoloji’nin ve dijitalleşmenin hızla büyüdüğü Online Dünya’da bizlerde ALTSO’yu dijitale taşıyacağız.’’

Ticaret Odasın’da üyelerin Oda’ya gelmeden hemen hemen tüm evraklarına dijital uygulama ile erişimini sağlayarak, hem zamandan tasarruf ederek hem de nerede olursa olsun erişim sorunu yaşamadan kolayca ulaşım sağlamayı amaçlıyoruz’’ dedi.

#altso #DİJİTAL
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