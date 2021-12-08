Göktepe, Tarım Raporunu MHP’ye Sundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe katıldı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe tarım sektörünün sorunlarını MHP'li yöneticilere aktararak, sorunlar ve çözüm önerilerinin bulunduğu raporunu takdim etti.

İlçe Başkanı Türkdoğan, "Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımıza katılan Alanya Ziraat Odası Başkanımız Tahir Göktepe, Tarım sektörünün sorunlarını içeren raporunu takdim ederek, Antalya İl Teşkilatımızın istişare toplantısından duydukları memnuniyeti ifade etti." dedi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’a Alanya ve bölgesinde tarımsal üretimde üreticilerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini anlatan dosyayı sunan Göktepe, "Geçtiğimiz cumartesi günü Antalya’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’ nin başlatmış olduğu sektör temsilcileri ile istişare toplantısında,şahsıma üreticilerimizin sorunlarını aktarma fırsatı verdikleri için Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanımıza, Milletvekillerimize , İlçe Başkanımız Mustafa Türkdoğan ve çok kıymetli yönetimine teşekkür ederim.Vermiş olduğumuz sorunlarımızı anlatan dosyamızın bizler ve ilçe yönetiminin takipçisi olacağını bilmenizi isterim" diye konuştu.