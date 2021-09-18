Göktepe: Mücadeleyi bırakmayın

Özellikle yaş meyve ve sebzede en önemli sorunlardan birisi olan Akdeniz meyve sineği Alanya'da üreticinin mücadele ettiği zararlı türlerden. İhraç edilen turunçgiller çeşitlerindeki zararı ülke ekonomisi yönünden çok önemli. Alanya'da üreticiler bu zararlı ile kültürel ve kimyasal yöntemlerle baş ediyor. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de üreticilerin mücadeleyi bırakmaması konusunda açıklamalarda bulundu.

DİKKAT EDİLMELİ

Akdeniz meyve sineğinin her bölge için risk oluşturduğunu aktaran Göktepe, ''Özellikle narenciye bahçelerinde yoğun olarak görülen bir zararlı tür.Diyelim ki benim bir parselim var ben kendi parselimde ilaçlamamı ya da entregre mücadele yöntemimi kullansam dahi, yan taraftaki diğer bahçede aynı mücadele yapılmıyorsa bu ''İlaçladık, kurtulduk'' anlamına gelmiyor. Bunun için zaten belirli bölgelerde entegre mücadele yöntemi var. Tuzaklarla uygulama yapılıyor'' diye konuştu.

ALANYA'DA MÜCADELE TAM

''Haziran ayında biz de burada üreticilerimize yaptırdık'' diyen Göktepe, 'Kültürel yöntemlerle de mücadele yaptırıyoruz. Öncesinde bölgemizde narenciye çok fazlaydı. Bu nedenle öncesinde Akdeniz Meyve Sineği daha yoğundu. Şu anda çok yoğunluk görülmüyor. Çünkü, çoğunlukla üreticilerimiz kapama bahçeler yapıyorlar. Üreticilerimiz de bu konuda bilinçli, ilaçlamaları yapılıyor. Zaten bu konu da da gerekli bilgilendirmeyi üreticilerimize yapıyoruz. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye ve kullanılan ilaçlara da dikkat ediyorlar. Çok büyük risk oluşturmuyor ancak mücadelesi bırakılmadan devam etmesi lazım. Özellikle kış döneminde yumurta bırakılır. Kışı ağaç kovuklarında, budama yapılmış bahçelerin dallarında geçirirler. Havanın ısınması ile de yumurtadan çıkıp zarar eşiğine ulaşırlar. Bizim bölgemizde özellikle Akdeniz Meyve Sineği için ciddi anlamda kontrollü ilaçlama, kültürel mücadeleler yapılıyor. Bu nedenle aşırı bir riskimiz yok'' dedi.