Gökbel’de Davetiye Krizi

Gelecek Patisi’nden sonra ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’ede davetiye gönderilmediği ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımının, Gökbel Güreş Komitesi tarafından uygun bulunmadığının açıklanmasının ardından, Gökbel ve çevresine büyük hizmetleri bulunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in de şenliğe davet edilmediği öğrenildi.