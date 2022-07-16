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Gökbel’de Davetiye Krizi
Her yıl tüm protokola Gökbel Güreşlerine davetiye gönderiliyordu. Bu yıl davetiye krizi giderek büyüyor.
GÜNDEM 16.07.2022, 17:49 Meliha Yılmaz
Gelecek Patisi’nden sonra ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’ede davetiye gönderilmediği ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımının, Gökbel Güreş Komitesi tarafından uygun bulunmadığının açıklanmasının ardından, Gökbel ve çevresine büyük hizmetleri bulunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in de şenliğe davet edilmediği öğrenildi.
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