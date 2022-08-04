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Gevne Şenlikleri Yapılacak
Haftasonu Gevne şenliklerine katılarak konser vereceği açıklanan Musa Eroğlu kovid testi pozitif çıktı.
GÜNDEM 04.08.2022, 15:48 Meliha Yılmaz
Haftasonu Gevne şenliklerine katılarak konser vereceği açıklanan Musa Eroğlu kovid testi pozitif çıktı. Eroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak testinin pozitif çıktığını ve evde dinlendiğini duyuydu
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