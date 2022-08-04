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Gevne Şenlikleri Yapılacak

Haftasonu Gevne şenliklerine katılarak konser vereceği açıklanan Musa Eroğlu kovid testi pozitif çıktı.

GÜNDEM 04.08.2022, 15:48 Meliha Yılmaz
Gevne Şenlikleri Yapılacak

Haftasonu Gevne şenliklerine katılarak konser vereceği açıklanan Musa Eroğlu kovid testi pozitif çıktı. Eroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak testinin pozitif çıktığını ve evde dinlendiğini duyuydu

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