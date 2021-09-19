Genel Başkan Kınık Alanya Kızılay'ı konuştu 

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genel Sekreter Hüseyin Can, Alanya Şube Başkanı Dr. Mehmet Dikici ve Şube Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Basri Savaş ile Alanya Kızılayı görüştüler. Alanya'daki Kızılay faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldılar. Bugüne kadarki faaliyetler, fedakarlıklar ve başarılar için teşekkür edilen toplantıda önümüzdeki dönemler için neler yapılacağı da konuşuldu. Türk Kızılay Alanya Şubesinin hizmet binası, araç ve benzeri ihtiyaçlarının çözümü için Alanya'dan başlayarak, Antalya ve Ankara'da bir dizi temasta bulunulması kararlaştırıldı.

Alanya'da bugüne kadar Kızılay'ın yanında yer alan, destek olan herkese teşekkür edilerek, desteklerin devamının beklendiği bildirildi. Alanya Kızılay'ın tüm gönüllü, üye ve bağışcılarına teşekkür eden Genel Başkan, daha yapılacak çok iş olduğunu belirterek fedakarlık ve gayrete devam etmeye davet etti. Dr. Kınık, Genel Merkez olarak, şubemizin tüm ihtiyaç ve sorunları ile yakından ilgileneceklerini belirterek, Şube Başkanı Dr. Mehmet Dikici ve Şube Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Basri Savaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.