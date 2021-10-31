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Gençlik Kollarına Aksoy atandı
İyi Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Mustafa Aksoy atandı.
GÜNDEM 31.10.2021, 11:19 31.10.2021, 11:25 Meliha Yılmaz
Aksoy, mazbatasını Gençlik Kolları İl Başkanı Ayşegül Sena Şengezer’den aldı. İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenin ardından Aksoy, bugün itibariyle resmen görevine başladı. İlçe Başkanı Arıkan, Aksoy’u tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
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