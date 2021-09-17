Genç MÜSİAD Alanya ziyaret turunda

Yaygın şube ağı ile küresel ölçekte önemli ticari yatırımlar yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yurt içi ve yurt dışı temaslarını aksatmadan sürdürmekte. Genç MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Alihan Elçi ve yönetimi de çeşitli temaslarda bulunmak üzere yaptıkları Anadolu turunda Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ile biraraya geldi. Büyükelçi ile yemekli toplantıda yatırım, ortaklıklar ve yurtdışına açılıma ilişkin görüşme yapıldı. Toplantı sonunda Alihan Elçi, büyükelçi Mutiwazuka'ya el yapımı tesbih hediye etti.