Genç Anne Eski Kocası Tarafından Öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Çıplaklı Toki Konutlarında Ailesiyle birlikte yaşayan iki çocuk annesi Hayriye (Aylin)Alkutay (30) akşam saatlerinde tartıştığı eski eşi M.A. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayda talihsiz kadının iki kardeşi yaralandı. Zanlı eski koca suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Katlettiği 30 yaşındaki Hayriye Alkutay'ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Mustafa Ayata, ateşli silahla saldırıda bulundu. Hayriye Alkutay olay yerinde vefat ederken kadının kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan fail Ayata, gözaltına alındı. Ayata'nın Bursa’da bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

ZALİM SALDIRIDA KAYBETTİK

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Antalya İl Başkan Vekili Fatih Batuhan Töre yayınladığı mesajda: " Döşemealtı Ülkü Ocakları Yöneticisi kardeşimiz Aylin Alkutay'ı zalimce bir saldırı neticesinde kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. " dedi.