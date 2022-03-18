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Gelecek Partisi’nde İstifa

Gelecek Partisi’ne katılan ve parti rozetini bizzat Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun taktığı Eşref Ural’ın partiye katılması, Antalya siyasetinde çalkantılara neden oldu. Gelecek Partisi Antalya İl Kurucu Başkanı Beytullah Demir, “Birilerine kukla olmadık ve olmamak için istifa ediyoruz” dedi.

GÜNDEM 18.03.2022, 10:40 Meliha Yılmaz
Gelecek Partisi’nde İstifa

2 yıldır Gelecek Partisi Antalya İl Kurucu Başkanlığı görevini yürüten Beytullah Demir ve il yönetiminden Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’na büyük tepki geldi. Gelecek Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Havva Gencer ve yönetimi, Aksu, Akseki, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik İlçe Başkanları ile yönetimleri yaptıkları basın toplantısında partiden istifa ettiklerini açıkladı. İl Başkanı Beytullah Demir, “Yok sayıldık, emeklerimiz görmezden gelindi. Birilerine kukla olmadık ve olmamak için istifa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZE VURDUMDUYMAZLIK İDDİASI

Liyakat ve sadakat çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Demir, partisine isyan etti. Demir, “Parti tüzüğümüz ve parti programımız her zaman başucu kitaplarımız oldu. Antalya il yönetiminin almış olduğu ve parti tüzüğünün çeşitli maddelerinde net anlaşılmasına ve belirtilmesine rağmen Genel Merkezin alınan kararı hiçbir neden belirtmeksizin uygulamaması il yönetimimizin kafasında soru işaretleri olmasına sebebiyet göstermiştir. Bizler aldığımız kararın altına atmış olduğumuz imza ile il teşkilatının hala ayakta olduğunu ve mücadeleye devam ettiğini gösterirken, Genel Merkezin yapmış olduğu vurdumduymaz tavır İl Teşkilatı olarak boşa kürek çektiğimiz yönünde içimize kuşku düşürmüştür” dedi.

İL YÖNETİMİ VE 7 İLÇE İSTİFA ETTİ

Parti içerisinde liyakat ve sadakatten bahsedildiğini belirten Demir, “İl Teşkilatının almış olduğu kararın uygulanmaması il teşkilatlarının geçiş sürecinde birer kukla olarak kullanıldığı ve işleri bitince kendi yöntemlerini uygulayacaklarından kendilerine piyon görevi üstlenecek şahıslara ihtiyaç duydukları anbean açıktır. Gelecek Partisi'nin ülkenin sorunlarını anlama, analiz etme, çözüm üretme iradesini gösterebileceğine olan inancımız kalmamıştır. Bu sebeple Kadın Kolları Başkanımız Havva Gencer ve yönetimi, Aksu, Akseki, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Serik İlçe Başkanları ve yönetimleri, Antalya İl Yönetim Kurulu ve ben il başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ediyoruz” şeklinde konuştu.

DEMİR’DEN ROZET İSYANI

İstifa kararının Gelecek Partisi Genel Merkezinde duyulması ile Başkan Demir’in istifa etmemesi için yoğun çaba sarf edildiği de öğrenildi. Eşref Ural’ın 2014 yılında CHP’den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi ve o dönem CHP ve AK Parti kulislerinde eleştirilere konu olarak CHP'ye geri dönmek istemesi sert tepkilere neden olmuştu. Başkan Demir, Antalya teşkilatının yok sayıldığını, Ural'a rozet takılmasını ve Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesine tepki gösterdi. Kimseye kukla olmayacaklarını belirten Demir, Davutoğlu’nun da yanlış yönlendirildiğine dikkat çekerken, Ural’a rozet takılacağında haber verilmesi üzerine partinin teamüllere uymadığını da ileri sürdü.

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