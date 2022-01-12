Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Belli Oldu

Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Av. Mevlüt Çakan yönetim kurulu toplantısında kadın kolları başkanını açıklayıp yetki belgesini takdim etti. Toplantı Av. Mevlüt Çakan başkanlığında parti binasında yapıldı. Toplantıya Genel Merkez Parti Yönetim Kurulu üyesi ve Seçim ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Tuluk ile Parti Yönetim Kurulu üyesi Karaman İl Koordinatörü Ali Kiriş de hazır bulundu.

Başkan Av. Mevlüt Çakan; "Kadınlar siyasetin olmazsa olmazıdır. İnanıyoruz ve hedefliyoruz ki güçlü kadınlarımızla gelecek çınarının gölgesi tüm Anadolu'yu kucaklayacak. Alanyamıza hayırlı uğurlu olsun" mesajını verdi.