Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün Alanya’da

Genel Merkez heyetinin ilk durağı Alanya sanayisi oldu. Alanya sanayisinde bir esnafın işyerinde Alanya Sanayi Simidi ile kahvaltı yapan heyet, Alanya Sanayi Esnafını ziyaret ettikten sonra Alanya Metal İşleri Odası başkanı Ali Rıza Açman ve yönetimini ziyaret ettiler.

Feramuz Üstün Alanya Sanayisinde basın kuruluşlarına vermiş olduğu röportajda “Bugün Alanya Sanayisinde esnaflarımız ile birlikte kahvaltı ile güne başladık. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Bugün Alanya’nın sıcağında terliyoruz. Terleyeceğiz, terlemezsek çocuklarımıza, torunlarımıza huzurlu bir gelecek bırakma şansımız olmayacak. Onun için var gücümüzle çalışacağız. Alanya sanayi esnafımıza bizi güzel bir şekilde ağırladıkları için ilgiyle, muhabbetle karşıladıkları için teşekkür ederim. Alanya’da Sn. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde bu bölgede özellikle Kuşyuvası yolu ile başlatılan hamlenin durduğu, sadece Sn. Başbakanın değil bu bölgedeki halkın da cezalandırıldığı görülmektedir. Bunun yapılmasını şaşırtıcı bulmuyoruz, artık her türlü şeyden korkar hale gelmiş bir iktidar. Ancak Alanyalılar Antalyalılar endişe etmesinler. Ö nümüzdeki yıldan itibaren yarım kalmış bu projenin en kısa sürede, başlayıp bitireceğiz. Sizlerin üzerinden Sayın Genel Başkanımızın Alanyalı hemşehrimize selamlarını, muhabbetlerini iletiyorum.” dedi.

Ardından heyet Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli’nin annesi Leyla hanımı Mahmutlar Mahallesindeki evini ziyaret edip, hayır duasını aldıklarını söylediler.

Sonrasında sırasıyla Alanya Toptancı Hali Derneği, Alanya Bakkallar Odası ve Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odasını ziyaret eden heyet İlçe Binasında teşkilat mensupları ile buluştular.

Gelecek Partisi Heyetinin son durağı SMA hastası Ela Bebek için Muharrem Ayı vesilesiyle düzenlenen aşure etkinliği oldu. Ela bebeğin anne-babasıyla ve kampanya gönüllüleri ile görüşen Feramuz Üstün yakın zamanda bir bağış toplama kampanyası için bir canlı yayın sözü verdi.

İlçe Başkanı Av. Mevlüt Çakan yaptığı açıklamada; Alanya’mızda Genel Başkan Yardımcımızı ağırlamak hem teşkilatımız adına hem ilçemiz adına gurur vericidir. Ülke genelinde ve Alanya'da sorunlar her geçen gün çığ gibi büyümektedir. Her dokunduğumuz esnafımız, işçimiz, çiftçimizden feryatlar yükselmektedir. Ekonomik sıkıntılar toplumun her kesimine yansımış ve acı etkisini gösterir hale gelmiştir. Sivil Toplum Kuruluşları ve Alanya Sanayi Esnafı ziyaretimizde de bunu müşahede etme imkanımız olmuştur. Tüm bu sorunlar sarmalına çözüm üretecek adres de Gelecek Partisi ve teşkilatlarıdır. Yapıcı muhalefet anlayışıyla her zaman esnafımız, çiftçimiz ve tüm vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip çözüm üreteceğiz. Ziyaretleri ile bizleri mutlu eden Genel Başkan Yardımcımız Feramuz Üstün’e, Teşkilat Başkan Yardımcımız Sn. Hasan Hüseyin Bozok ve Halime Polat’a, İl Başkanımız Sn.Mevüt Demir’e , Çalışma ve Sosyal Politika İzleme Kurulu Sn. Başkanı Raziye Gök Aktaş’a , Karaman İl Koordinatörü ve PYK üyesi Ali Kiriş’e , Genel Başkan Danışmanı Sn. Gürsel Kaya’ya ilçe teşkilatımız adına teşekkür ederiz.