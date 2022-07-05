Gazipaş’da Kiralık Market
Gazipaşa Belediyesi, Selinus Sahili’nde bulunan marketin (Mermaid Market) pazarlık usulü ile kiralanacağını açıkladı. Daha önce açık ihale yöntemiyle ihale edilen market, katılımcı olmadığı için kiralanamamıştı. İhale yarın saat 14.10’da Gazipaşa Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
GÜNDEM 05.07.2022, 12:43 Zeynep Oktay
Gazipaşa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Gazipaşa Belediyesi Pazarcı Mahallesi Deniz Sahilinde bulunan 30m2’lik eski resepsiyonun market olarak kiralanması işi açık ihaleyle yöntemiyle ihaleye çıkmıştı. Yapılan ihaleye katılımcı olmadığı için bedeli, teminatı ve dosya bedeli aynı kalmak şartıyla pazarlık usulü ile 06 Temmuz 2022 Çarşamba günü (Yarın) saat 14.10’da Gazipaşa Belediyesi Toplantı Salonu’nda yeniden ihaleye çıkılacak. Pazarlık usulü ile 3 yıllığına ihale edilecek olan marketle ilgilenenlerin ihale saatinde Gazipaşa Belediyesi toplantı salonunda olması gerekmektedir” denildi.
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