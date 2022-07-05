Gazipaş’da Kiralık Market

Gazipaşa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Gazipaşa Belediyesi Pazarcı Mahallesi Deniz Sahilinde bulunan 30m2’lik eski resepsiyonun market olarak kiralanması işi açık ihaleyle yöntemiyle ihaleye çıkmıştı. Yapılan ihaleye katılımcı olmadığı için bedeli, teminatı ve dosya bedeli aynı kalmak şartıyla pazarlık usulü ile 06 Temmuz 2022 Çarşamba günü (Yarın) saat 14.10’da Gazipaşa Belediyesi Toplantı Salonu’nda yeniden ihaleye çıkılacak. Pazarlık usulü ile 3 yıllığına ihale edilecek olan marketle ilgilenenlerin ihale saatinde Gazipaşa Belediyesi toplantı salonunda olması gerekmektedir” denildi.