Gazipaşa’nın Eski Kaymakamı İhraç Edildi
Geçtiğimiz yıllarda FETÖ ile irtibat ve iltisakı olduğu gerekçesiyle açığa alınan Gazipaşa’nın eski kaymakamı Cemil Öztürk, bakanlık tarafından görevden ihraç edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeliği şüphesiyle iki yıl önce İçişleri Bakanlığı talimatıyla vali yardımcıları ve kaymakamlar açığa alınmıştı. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakı olduğu belirlenen 66 Mülkiyelinin meslekten ihraç edilmesine karar verilirken, 6 Mülkiyeli ise göreve iade oldu.
Mülkiyeliler arasında Kaymakam ve Vali Yardımcılarının da bulunduğu ve çoğunun hukuk müşaviri olarak görev yaptığı öğrenildi. İhraç edilen Mülkiyelilerin arasında Gazipaşa’da görev yapan ve 2 yıl önce FETÖ bağlantısıyla açığa alınan Gazipaşa eski kaymakamı Cemil Öztürk de bulunuyor. Öztürk, açığa alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde görevlendirilmişti.
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