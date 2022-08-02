Gazipaşa’nın Eski Kaymakamı İhraç Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeliği şüphesiyle iki yıl önce İçişleri Bakanlığı talimatıyla vali yardımcıları ve kaymakamlar açığa alınmıştı. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakı olduğu belirlenen 66 Mülkiyelinin meslekten ihraç edilmesine karar verilirken, 6 Mülkiyeli ise göreve iade oldu.



Mülkiyeliler arasında Kaymakam ve Vali Yardımcılarının da bulunduğu ve çoğunun hukuk müşaviri olarak görev yaptığı öğrenildi. İhraç edilen Mülkiyelilerin arasında Gazipaşa’da görev yapan ve 2 yıl önce FETÖ bağlantısıyla açığa alınan Gazipaşa eski kaymakamı Cemil Öztürk de bulunuyor. Öztürk, açığa alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde görevlendirilmişti.