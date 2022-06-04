Gazipaşa’nın Acı Kaybı

Gazipaşa’nın tanınmış simalarından hayırsever iş insanı Ali Oğuz, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 65 yaşında hayatını kaybeden Oğuz, 23 Mayıs’ta beyninde meydana gelen kan pırtılaşması sebebiyle hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan kontrollerin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Antalya’ya sevk edilmişti. Antalya’dan ambulans helikopterle İstanbul’a gönderilen Oğuz, hastanede verdiği 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan Ali Oğuz, yarın ikindi namazının ardından Yakacık Mahallesi aile mezarlığında toprağa verilecek.

Ölümüyle Gazipaşa’yı yasa boğan hayırsever iş insanı Ali Oğuz, Gazipaşa’da iş ve ticaret hayatına yön veren isimler arasındaydı. 1957 yılında Gazipaşa’nın Yakacık Mahallesi’nde doğan Oğuz, başta akaryakıt, inşaat ve tarım sektöründe Gazipaşa’ya ve Gazipaşa halkına önemli hizmetlerde bulundu.