Gazipaşalı Üreticinin Kaderi Bu Gölete Bağlı

Gazipaşa Ovası Sulama Suyu Projesi kapsamının dışında bırakılan Zeytinada, Güney, Göçük ve Kırahametler mahalleleri, geçtiğimiz yıllarda proje etüt çalışmalarına başlanan Göçük Göleti’nde somut adımların atılmasını bekliyor. Gölet projesinin gerçekleşmesi durumunda Göçük, Zeytinada ve Güney mahallelerinin sulama suyu sorunu ortadan kalkacağına inanan yöre halkı, 2019 yılının sonunda başlanan proje etüt çalışmalarından müjdeli haberleri bekliyor.

‘ÜRETİCİLERİN KADERİNİ GÖÇÜK GÖLETİ BELİRLEYECEK’

Yazın kuraklıkla mücadele eden ve Gazipaşa’nın önemli muz üretim merkezlerinden olan bu dört mahalle, umudunu Göçük Göleti’ne bağladı. Kuraklığın hissedildiği aylarda ürünlerine su bulmakta zorlanan üreticilerin kaderini Göçük Göleti belirleyecek. Projenin gecikmesi veya yapılmaması durumunda, Güney ve Zeytinada mahallelerinde muz üretimi sıkıntıya girecek. Gökçeler Barajı’ndan faydalanamayacaklarını belirten bölge halkı, Göçük Göleti’nin tarım için hayati öneme sahip olduğunu dile getiriyor.

BAŞKAN DOĞAN SÖZ VERMİŞTİ

Bölge yapılan ilk çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, yapılması planlanan Göçük Göleti’nin bölgede üretim yapan çiftçileri rahatlatacağını dile getirmişti. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ellerinden geleni yapacakları sözünü veren Doğan, “Göçük ve Güney mahallelerimizde yaşayan ve üretim yapan çiftçilerimizi rahatlatacak göletimizin ön çalışmalarına başlandı. Bu gölgede sulama suyuyla ilgili önemli sorunlar var. Vatandaşlarımızın sulama suyu sorununu çözmek için gövdemi ortaya koydum. Buradaki sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. Bu işin takipçisi olacağız” demişti.