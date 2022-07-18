Gazipaşalı Üreticiden İthal Muz Tepkisi

Yerli muzun tarak yapısı ile aromasının ithal muza göre daha iyi olduğunu söyleyen Yiğit, “ Gazipaşa muzunun bahçe fiyatı 11 TL, manav fiyatı 15 TL. İthal muzun satış fiyatı markette 36.90 TL. Yerli muzun parmak yapısı ve uzunluğu ithal muzdan daha uzun ve aroması daha güzel. Belki gösterişi ithal muzun daha iyi olabilir ama bu kadar fiyat farkı olur mu diye düşünmeden edemiyorum. Muzun fiyatını belirleyen tüccar arkadaşlar biraz insaflı olun. Üretim maliyetini hesap edin ona göre piyasaya yön verin. Yarın bu üreticileri bulamayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.