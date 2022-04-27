Gazipaşa’dan Korkunç Görüntü

Olay Kızılgüney Köyü İmamlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 AVU 203 plakalı kamyonun arkasına bir köpek boynundan iple bağlandı. Yol üzerinde köpeğin bağlı olduğu hareket halindeki kamyonun arkasından koştuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri sürücüye işlem yaptı. Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken köpeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.