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Gazipaşa’dan Korkunç Görüntü
Gazipaşa’da bir köpeğin hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulması görenlerin tepkisine neden oldu.
GÜNDEM 27.04.2022, 17:01 Meliha Yılmaz
Olay Kızılgüney Köyü İmamlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 AVU 203 plakalı kamyonun arkasına bir köpek boynundan iple bağlandı. Yol üzerinde köpeğin bağlı olduğu hareket halindeki kamyonun arkasından koştuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri sürücüye işlem yaptı. Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken köpeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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