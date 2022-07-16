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Gazipaşa’daki Acı Olayda İhmal Olasılığı Araştırılıyor
Gazipaşa’da, 13 yaşındaki Yakup S.’nin ölümüne neden olan olay hakkında ihmal olup olmadığına yönelik soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk ise toprağa verildi
GÜNDEM 16.07.2022, 14:38 Meliha Yılmaz
Gazipaşa’nın Akoluk Mahallesi’nde orman yolu yapım işi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 13 yaşındaki Yakup S.’nin ölümüyle sonuçlanan olay hakkında Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılırken, talihsiz çocuğun babası ve şirket sahibi O.S. savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
SARIVELİLER’DE TOPRAĞA VERİLDİ
Acı olayda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Yakup S.’nin cenazesi Gazipaşa’da morgdan alınıp, Sarıveliler’e götürüldü. 7’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yakup S. dün sevenlerinin gözyaşları arasında Sarıveliler’de toprağa verildi.
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