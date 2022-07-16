Gazipaşa’daki Acı Olayda İhmal Olasılığı Araştırılıyor

Gazipaşa’nın Akoluk Mahallesi’nde orman yolu yapım işi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 13 yaşındaki Yakup S.’nin ölümüyle sonuçlanan olay hakkında Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılırken, talihsiz çocuğun babası ve şirket sahibi O.S. savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

SARIVELİLER’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Acı olayda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Yakup S.’nin cenazesi Gazipaşa’da morgdan alınıp, Sarıveliler’e götürüldü. 7’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yakup S. dün sevenlerinin gözyaşları arasında Sarıveliler’de toprağa verildi.