Gazipaşa’da Yangın Panik Yarattı

Çıkış nedeni bilinmeyen yangın öğle saatlerinde Kahyalar ile Karalar mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve jandarma yangın bölgesine sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmasına destek verdiği yangın, soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Yangında 2 dönüm alan zarar gördü.