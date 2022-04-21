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Gazipaşa’da Vicdanları Sızlatan Olay!
Gazipaşa’da, yola çıkan sokak köpeğine araç çarptı. Vicdansız sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan köpek hayatını kaybetti.
GÜNDEM 21.04.2022, 12:09 Meliha Yılmaz
Olay, salı günü saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Kışlabucağı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan köpek ağır yaralandı. Vicdansız sürücü ise yaralı köpeği olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazada ağır yaralanan köpek ise bir süre sonra hayatını kaybetti.
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