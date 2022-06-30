Gazipaşa’da Uyuşturucu Operasyonu

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikletiyle uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şahısı yakaladı. Edinilen bilgiye göre olay dün gece saat 00.50 sıralarında Beyobası Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, 23 yaşındaki T.E. isimli erkek şahsın Beyobası Mahallesi’nde motosikletiyle uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Trafik Timi, T.E. kullandığı motosikletle birlikte yakalandı. Şahsı ve motosiklet üzerinde arama yapan jandarma, motosikletin gidon kısmına bağlanmış poşetin içinde 60 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 5 bin 200 lira ele geçirdi. Poşette bulunan malzemeleri el koyan jandarma, T.E.’yi gözaltına aldı. Jandarma, olayla ilgili tahkikat başlattı.