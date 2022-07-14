Gazipaşa’da Tatilci Rezaleti

Gazipaşa’da, D400 Karayolu’nu kullanan ve yol kenarında piknik yapıp çöplerini yol kenarına bırakan tatilciler, vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle Zeytinada Mahallesi’nde denizi gören yol kenarlarını dinlenmek ve piknik yapmak için tercih eden tatilciler, yedikleri ve içtikleri malzemelerin çöplerini yol kenarına bıraktı. Yaşanan gelişmeden rahatsız olan mahalle sakinleri, yolu ve çevreyi kirleten duyarsız vatandaşlara tepki gösterdi. Tatilciler tarafından kirletilen yolun, geçtiğimiz hafta Gazipaşa Belediyesi’nce temizlendiği öğrenildi.

ÇÖPLÜĞÜ ANDIRAN MANZARA

Zeytinada Mahallesi’nin manzarası nedeniyle birçok sürücünün araçlarını yol kenarına park edip burada dinlendiğini ve piknik yaptığını belirten mahalle sakinleri, pet-cam-metal şişelerden gıda ambalajlarına, çocuk bezinden kullanılmış peçetelere birçok çöp malzemesinin yol kenarına atıldığını dile getirdiler. Yolun bazı noktalarına konulan çok konteynerleri ise dikkatten kaçmadı. Yedikleri ve içtikleri malzemelerin çöplerini konteynere atmaya üşenen duyarsız vatandaşların geride bıraktığı manzara çöplüğü andırdı.

‘ŞU AN YOL KENARLARI ÇOK BERBAT’

Vatandaşlar, “Bizim yol boyunca güzel manzaralı bir köyümüz var. İnsanlar yol kenarlarında yemek yiyip, piknik yapıyor ancak çöpleri olduğu gibi bırakıyorlar. Buraları, 2 hafta önce belediye temizledi. Ama şu an yol kenarları çok berbat” şeklinde konuştu.