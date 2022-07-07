Gazipaşa’da Suç Makinası Yakalandı

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Olay, bugün sabah saatlerinde Beyrebucak Mahallesi’nde meydana geldi. Asayiş ekipleri, 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. isimli şahısın Beyrebucak Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Sivil ekipler tarafından yapılan operasyonda saklandığı yerde kıskıvrak yakalanan H.B. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan H.B. Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi. 12 ayrı suçun 6’sından ceza alan şahıs, tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.