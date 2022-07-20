Gazipaşa’da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Edinilen ilk bilgilere göre olay saat 12.40 sıralarında Yeni Mahalle, Dörtyol Mevkii’nde meydana geldi. Mehmet Özcan isimli vatandaş, yolda yürüdüğü sırada bir araç içerisinden açılan ateş sonucu yaralandı. Kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Özcan, başından ve omzundan yaralandı. Olay yerinde bilinci kapanan yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahaleyle bilinci yeniden açılan Özcan, tedaviye alınırken polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürecini yakından takip eden Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl ise olay yerinde incelemelerde bulundu.