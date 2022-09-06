Gazipaşa’da Korkunç Patlama!

Gazipaşalı çiftçiler, ilçede tarımsal su sorununu çözmek için inşa edilen Gökçeler Barajı’ndan umduğunu bulamadı. Gökçeler Barajı’nın inşasının ardından çiftçileri suyla buluşturması için hayata geçirilen Gazipaşa Ovası Sulama Suyu Projesi, meydana gelen patlaklar nedeniyle çiftçilerin ve hattın geçtiği güzergahlarda ikamet eden vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait borular, birçok mahallede patlayarak üreticilerin bahçelerine, seralarına ve evlerine ciddi şekilde zarar verdi.

EV, BAHÇE VE SERA ZARAR GÖRDÜ

Son iki yılda meydana gelen patlamalara bir yenisi daha eklendi. Çobanlar Mahallesi’nden geçen hat, pazar günü saat 15.30 sıralarında büyük bir gürültü ile patladı. Borunun patladığı noktada bulunan yol ikiye bölündü. Borudan akan tonlarca su, önene ne geldiyse aldı götürdü. Kısa sürede borudan boşalan sular, Nazife Görücü’ye ait eve, Ahmet Görücü’ye ait avokado bahçesine ve Fahri Görücü’ye ait seraya zarar verdi. Patlamanın ardından zarar gören yol ise trafiğe kapatılarak, olası kazaların yaşanmaması için önlem alındı.

VATANDAŞLAR DSİ’DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. DSİ yetkilileri, borudan gelen suyu kesti. Yaşanan olayda evi, bahçesi ve serası zarar gören vatandaşlar, DSİ’den şikayetçi oldu. Jandarma tarafından ifadesi alınan mağdur vatandaşlar, DSİ’nin zararlarını karşılamasını istedi.

‘AVOKADOLARIN TAMAMI ZARAR GÖRDÜ’

Çobanlar Mahallesi’ndeki 400 metrekare arazi içindeki avokado ağaçlarının kuvvetli akıntıyla zarar gördüğünü ifadesinde belirten bahçe sahibi Ahmet Görücü, tüm ağaçların zarar gördüğünü dile getirerek, DSİ’nin zararlarını karşılamasını isteyip DSİ’den şikayetçi oldu.

GAZİPAŞA’DA ÇOK SAYIDA PATLAMA YAŞANDI

Gazipaşa’da DSİ’ye ait sulama suyu borularının patlaması sonucu birçok vatandaş zarar gördü. Geçtiğimiz yıl Korubaşı, Hasdere, Macar, Beyrebucak mahallelerinde patlayan borular, bahçelere ve seralara zarar vermişti. 2020 yılında Hasdere Mahallesi’nde de aynı şekilde sulama borusu patlamış, 1 ev, sera ve avokado bahçesi sular altında kalmıştı. Çobanlar Mahallesi’nde yaşanan patlamada ise üreticiler yine zarar gördü.

Öte yandan, pazar günü patlağın meydana geldiği noktaya yakın bir yerde borunun daha önce de patladığı ve tamir edildiği öğrenildi.